СК требует арестовать двух высокопоставленных сотрудников ФТС

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СК задержал и требует арестовать двух высокопоставленных сотрудников Федеральной таможенной службы. Об этом сообщает ТАСС.

Представителей ФТС Александра Кизлыка и его заместителя Алексея Серебро обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Дело против них заведено по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса РФ.

Следствие ходатайствовало о заключении мужчин под стражу до 22 февраля 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе ФТС России, 23 декабря в управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС России, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях сотрудниками правоохранительных органов были проведены оперативно-следственные мероприятия.

В правоохранительных органах уточнили, что обыски были проведены следователями Следственного комитета РФ в рамках расследования уголовного дела, также были допрошены должностные лица ФТС.

Ранее Пресненский суд столицы приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего полицейского за фабрикацию уголовных дел о хранении наркотиков. Мужчине вменяли в вину незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств и превышение должностных полномочий.

