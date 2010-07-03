Главу Минздрава Ростовской области поместили под домашний арест

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Суд отправил под домашний арест подозреваемую в превышении должностных полномочий главу Минздрава Ростовской области Татьяну Быковскую, сообщает ТАСС.

У себя дома в Аксайском районе Ростовской области она будет находиться по 27 января.

Следователь просил арестовать чиновницу, опасаясь, что она может скрыться, повлиять на свидетелей или уничтожить документы. Также указывалось, что министр имеет ряд объектов жилой недвижимости, оформленных на родственников и третьих лиц, расположенных в городе Москве, в США и Израиле.

Защита просила для Быковской меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Часть заседания проходила в закрытом режиме по ходатайству адвокатов Быковской, поскольку были исследованы медицинские данные подозреваемой.

Быковскую задержали накануне. По версии следствия, она совместно со своим замом Станиславом Беседовским превысила должностные полномочия, ограничив конкуренцию при проведении конкурса на утилизацию медицинских отходов в интересах ООО "Центр 100 Ростов-на-Дону".