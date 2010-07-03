Экс-полицейский осужден на три года за фабрикацию дел о наркотиках

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Пресненский суд столицы приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего полицейского за фабрикацию уголовных дел о хранении наркотиков в целях улучшения своих служебных показателей. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-полицейский был задержан в августе минувшего года. Следствие установило, что он делал в Москве закладки с наркотическими веществами, после чего размещал объявления в интернете, а затем "раскрывал" эти преступления, задерживая преступников с поличным.

Ему предъявили обвинения в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств и превышении должностных полномочий, однако затем статью изменили на менее тяжкую. В ходе предварительного следствия он был уволен со службы по отрицательным мотивам.

Ранее сотрудники ФСБ и ГСУ СК РФ по Москве задержали экс-заместителя начальника отделения уголовного розыска ОМВД по Пресненскому району Руслана Дейниченко. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

