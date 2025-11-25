Суд в Москве продлил арест экс-депутату Мосгордумы Круглову

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Перовский суд Москвы продлил на месяц срок ареста экс-депутату Мосгордумы от партии "Яблоко" Максиму Круглову (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в России). Об этом ТАСС рассказал его адвокат Сергей Бадамшин.

Круглов является фигурантом уголовного дела о публичном распространении фейков о Вооруженных силах России.

По версии СК, в апреле 2022 года бывший депутат Мосгордумы якобы разместил в открытом доступе заведомо ложную информацию о действиях российской армии против мирного населения Украины. В связи с этим он был задержан.

Во время допроса Круглов не признал вину. Через некоторое время суд отправил его в СИЗО, а также наложил арест на его имущество .

