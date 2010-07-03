Дело историка Соколова передано в центральный аппарат СК РФ

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Уголовное дело историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве, передано в центральный аппарат СК РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Почуева.

"Уголовное дело передали в центральный аппарат", – сказал Почуев.

Олега Соколова задержали 9 ноября. Его вытащили из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.

В ходе обыска в квартире историка обнаружили части женского тела и окровавленную пилу. Жертвой убийства оказалась его бывшая ученица, которая жила с ним в квартире на набережной Мойки.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Бывший доцент дал следствию полные показания и признался в содеянном во время суда. Суд отправил его под стражу на два месяца. Позже в СПбГУ заявили, что уволили Соколова.

В Кремле назвали это преступление чудовищным актом безумия и отметили, что было бы странно "винить кого-то в таких ситуациях, когда все очень похоже просто на чистое сумасшествие, винить кого-то, кроме самого убийцы".

16 ноября Анастасию Ещенко похоронили в станице Старовеличковской Калининского района Краснодарского края. Проводить девушку в последний путь пришли сотни людей.

