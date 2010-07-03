Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

20:57

Дело историка Соколова передано в центральный аппарат СК РФ

суды происшествия

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Уголовное дело историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве, передано в центральный аппарат СК РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Почуева.

"Уголовное дело передали в центральный аппарат", – сказал Почуев.

Олега Соколова задержали 9 ноября. Его вытащили из реки Мойки вместе с рюкзаком, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет.

В ходе обыска в квартире историка обнаружили части женского тела и окровавленную пилу. Жертвой убийства оказалась его бывшая ученица, которая жила с ним в квартире на набережной Мойки.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Бывший доцент дал следствию полные показания и признался в содеянном во время суда. Суд отправил его под стражу на два месяца. Позже в СПбГУ заявили, что уволили Соколова.

В Кремле назвали это преступление чудовищным актом безумия и отметили, что было бы странно "винить кого-то в таких ситуациях, когда все очень похоже просто на чистое сумасшествие, винить кого-то, кроме самого убийцы".

16 ноября Анастасию Ещенко похоронили в станице Старовеличковской Калининского района Краснодарского края. Проводить девушку в последний путь пришли сотни людей.

Дело историка Соколова должны передать в Центральный аппарат СК

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика