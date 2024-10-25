Суд арестовал экс-замглавы Минэнерго РФ Яновского по делу о мошенничестве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Никулинский суд Москвы арестовал бывшего заместителя министра энергетики России Анатолия Яновского, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Яновский заключен под стражу на два месяца – до 24 декабря.

Ранее суд отправил под домашний арест до 24 декабря замглавы Минэнерго Сергея Мочальникова по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Также ему установили определенные запреты и ограничения.

Следственные действия в отношении Мочальникова связаны с делом Яновского. Его задержали по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями во время ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов.

По версии следствия, должностные лица Минэнерго с 2014 по 2023 год заключили ряд контрактов на ликвидацию убыточных шахт и разрезов, однако работы были выполнены не в полном объеме. В это же время акты приемки и экспертные заключения были согласованы и подписаны представителями министерства и уполномоченного бюджетного госучреждения.

Сначала по данному делу обвинялись двое фигурантов – заместители директора бюджетного учреждения, которых заключили под стражу. Однако затем оперативники нашли возможную причастность к особо крупным хищениям бюджетных средств и руководителей Минэнерго.