Потерпевшие по делу Ефремова потребовали деньги за похороны

Фото: ТАСС/пресс-служба Мосгорсуда

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова потребовала в гражданском иске у актера Михаила Ефремова 111 тысяч рублей, потраченные на похороны.

Как сообщил адвокат потерпевших Александр Добровинский, также семья намерена взыскать с артиста еще три миллиона рублей в качестве морального ущерба.

"По одному миллиону рублей на каждого человека"", – сказал Добровинский в эфире программы "Соловьев.Live" на YouTube. Юрист добавил, что Ефремов видел иск.

Ранее Ефремов уже выплатил по одному миллиону рублей компенсации трем потерпевшим по делу. Тогда защитник актера Петр Хархорин сообщил, что вопрос с гражданским иском в закрыт.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП 8 июня на Смоленской площади в центре столицы.

Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Ефремову назначили наказание в виде восьми лет колонии. Актера также лишили водительских прав на три года. Кроме того, его обязали возместить 800 тысяч рублей сыну погибшего.

22 октября Мосгорсуд смягчил наказание актеру с до 7,5 лет колонии общего режима. Потерпевшая сторона сочла решение суда справедливым.