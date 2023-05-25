Верховный суд в Праге отменил оправдательный приговор по делу россиянина Франчетти

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Верховный суд в Праге отменил вынесенный городским судом 20 октября 2022 года оправдательный приговор по делу гражданина РФ Александра Франчетти, сообщает ТАСС. Дело вернули на рассмотрение в городской суд Праги.

Осенью суд снял все обвинения с Франчетти, которого задержали в Чехии по инициативе Украины. Тогда суд постановил освободить россиянина из-под стражи в связи с недоказанностью вины. В конце октября прошлого года Франчетти покинул Чехию и воссоединился с семьей в Севастополе.

Франчетти арестовали в сентябре 2021 года. По некоторым данным, его могли задержать из-за участия в событиях по воссоединению Крыма с Россией в 2014 году. Тогда председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить основания задержания Франчетти.

