Суд в Праге отказал Украине в выдаче гражданина РФ Франчетти

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Официальный представитель Городского суда Праги Адам Венинг заявил об отказе Чехии выдать Украине россиянина Александра Франчетти.

"Верховный суд в Праге не видит возможности выдать гражданина РФ Александра Франчетти на Украину, так как на фоне происходящего там военного конфликта существует реальный риск нарушений его прав человека", – цитирует его ТАСС.

В феврале Пражский суд принял решение, что россиянин Александр Франчетти может быть выдан Украине по запросу.

По имеющимся данным, задержание гражданина РФ могло произойти в связи с его участием в событиях по воссоединению Крыма с Россией в 2014 году. Как сообщали некоторые СМИ, ордер на арест был выдан Украиной, где россиянину грозит уголовная ответственность.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить основания задержания гражданина России в Чехии. Проверка должна пройти из-за недопустимости злоупотребления международным правом для привлечения к ответственности по политическим мотивам.