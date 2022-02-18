Пражский суд разрешил выдачу Франчетти по запросу Украины

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Пражский суд принял решение, что россиянин Александр Франчетти может быть выдан Украине по запросу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Адама Венига.

Адвокат россиянина Денис Кашицын заявил, что защита Франчетти будет подавать апелляцию. Дело может быть передано к рассмотрению в Верховном суде республики.

По имеющимся данным, задержание гражданина РФ могло произойти в связи с его участием в событиях по воссоединению Крыма с Россией в 2014 году. Как сообщали некоторые СМИ, ордер на арест был выдан Украиной, где россиянину грозит уголовная ответственность.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение проверить основания задержания гражданина России в Чехии. Проверка должна пройти из-за недопустимости злоупотребления международным правом для привлечения к ответственности по политическим мотивам.

