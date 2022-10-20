Суд в Чехии снял все обвинения с россиянина Франчетти

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Суд в Праге снял все обвинения с россиянина Александра Франчетти, которого задержали в Чехии по инициативе Украины. Об этом рассказал ТАСС зампредседателя российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

По его словам, суд постановил освободить Франчетти из-под стражи в связи с недоказанностью вины.

Городской суд Праги арестовал Франчетти в сентябре 2021 года. По некоторым данным, его могли задержать из-за участия в событиях по воссоединению Крыма с Россией в 2014 году. Тогда председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить основания задержания Франчетти.



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