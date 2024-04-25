25 апреля, 13:22Политика
Апелляционный суд Кипра согласился на экстрадицию в США россиянина Петрова
Фото: 123RF/armmypicca
Апелляционный суд в Никосии согласовал экстрадицию в США россиянина Артура Петрова, который был арестован на Кипре в августе прошлого года по запросу американской полиции. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом, апелляционный суд отменил решение окружного суда в Ларнаке. Сам Петров заявил изданию, что соответствующий вердикт не поддается объяснению. Россиянин добавил, что его адвокаты проанализируют решение и будут думать, подавать ли жалобу в Верховный суд Кипра или нет.
Россиянина арестовали 26 августа на Кипре. В министерстве юстиций США объяснили, что Петрова подозревают в незаконной закупке американских технологий и микроэлектроники для поставок производителям РФ военной продукции. По информации ведомства, эта деятельность осуществлялась в обход ограничений США на поставки в Россию определенных видов высокотехнологичного оборудования. Мужчине может грозить пожизненный срок.
В сентябре Петров был отправлен в центральную тюрьму Никосии, а 24 октября стало известно, что США направили властям Кипра запрос об экстрадиции Петрова.