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01 сентября, 11:31

Происшествия

Посольство РФ в курсе ареста россиянина на Кипре

Фото: depositphotos/jomahepu@gmail.com

Посольство России в Никосии знает, что гражданин России Артур Петров был арестован на Кипре из-за экспорта микроэлектроники из США. Об этом сообщили РИА Новости в дипмиссии.

В ведомстве добавили, что в настоящее время занимаются уточнением всех обстоятельств инцидента. Представитель посольства заявил, что власти Кипра уже уведомили российскую сторону о произошедшем.

"На данный момент арестованный за консульской поддержкой сам не обращался", – отметили в дипмиссии.

Ранее в министерстве юстиций США сообщили, что Петрова подозревают в участии в сети по закупке американских технологий и микроэлектроники для поставок производителям РФ военной продукции. Его арестовали 26 августа на Кипре по запросу властей США.

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