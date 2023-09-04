Россиянина задержали в Таиланде по подозрению в причастности к банде мошенников

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Правоохранители Таиланда задержали 31-летнего россиянина Даниила Алдуненкова на острове Самуи, который подозревается в причастности к банде телефонных мошенников. Об этом сообщает газета Bangkok Post.

По данным СМИ, эта банда осуществляет преступную деятельность в Камбодже. Гражданин РФ подозревается в передаче своих банковских счетов сторонним людям для использования в мошеннических целях.

До этого замначальника национальной полиции Таиланда Сураче Хакпхан рассказал, что у правоохранителей есть судебные ордера на арест 11 подозреваемых. По его словам, злоумышленники открыли банковские счета для использования аферистами.

Ранее стало известно, что россиянина Артура Петрова, который также имеет немецкое гражданство, арестовали на Кипре по запросу США. Мужчину подозревают в экспорте микроэлектроники в Россию.

Российское диппредставительство в Никосии в курсе, что Петров был арестован. Сейчас посольство занимается уточнением всех обстоятельств происшествия.