Московский суд оштрафовал владельца "Википедии" за неудаление запрещенного контента

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Судебный участок мирового судьи Москвы оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычный ресурс "Википедия", на 800 тысяч рублей из-за неудаления недостоверной информации на ресурсе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заседание суда.

"Признать Wikimedia Foundation виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ") и назначить организации наказание в виде штрафа в размере 800 тысяч рублей", – следует из решения суда.

Согласно материалам дела, речь идет о статье про группировку "Джамаат Таблиг" (запрещенная и признанная экстремистской в РФ).

Ранее Wikimedia Foundation также оштрафовали на 1,5 миллиона рублей за отказ удалить информацию о боях за Ахтырку Сумской области в ходе СВО. Аналогичный штраф размером 2 миллиона рублей назначали за неудаление статьи под названием "Российская оккупация Запорожской области".

До этого другой штраф на 800 тысяч рублей выписали за отказ удалять материал о запрещенной и признанной экстремистской песне группы "Психея".