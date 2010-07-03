Новое заседание по делу Кокорина и Мамаева назначили на 6 мая

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Пресненский суд объявил перерыв в рассмотрении дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева до 6 мая, передает РИА Новости.

25 апреля суд допросил свидетеля Алену Шинкареву, отдыхавшую с компанией в день двух драк. Затем показания дали сами обвиняемые.

Младший брат Кокорина Кирилл подтвердил, что у него был физический контакт с пострадавшим сотрудником Минпромторга Денисом Паком. Тот, по его словам, закрыл ноутбук и назвал друзей неприличным словом на букву "у".

"Я подошел, спросил, зачем он так говорит. И Пак повторил то слово. Все это, видимо, услышал мой брат. Он подошел, уточнил, кого Пак так назвал. Он сказал ему: "Вас". После чего Саша ударил его стулом. Я ему дал пощечину", – сказал Кирилл, добавив, что сожалеет о содеянном.

В свою очередь Александр Кокорин назвал Пака провокатором. А Мамаев заявил, что готов понести любое наказание.

8 октября 2018 года компания устроила две потасовки в центре Москвы. Они напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а затем подрались с двумя сотрудниками Минпромторга.

Всю участников конфликтов арестовали. Недавно им продлили меру пресечения до 25 сентября.

