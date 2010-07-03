Мамаев рассказал, почему ударил Гайсина

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, обвиняемый по делу о драке в кафе "Кофемания" и у гостиницы "Пекин", признался, что ударил генерального директора "НАМИ" Сергея Гайсина, опасаясь за свое здоровье. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я не помню, когда появился Гайсин, я увидел его, когда он начал меня отталкивать. Когда все успокоились, он начал меня отталкивать, взял за кофту, и я нанес ему удар. Я почувствовал опасность, что он может причинить мне вред", – сказал футболист в ходе заседания Пресненского районного суда.

По его словам, все это случились, после того как он подошел к директору департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денису Паку и попытался выяснить причины конфликта.

Мамаев рассказал, что не слышал никаких оскорблений или сравнений в адрес Пака, также не видел удара стулом, поскольку находился в полусонном состоянии. Он уточнил, что, услышав шум, вместе с сотрудником "Кофемании" подошел к Паку и спросил у него, что случилось.

8 октября 2018 года Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в столичном кафе. От действий футболистов пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Причиной конфликта стали оскорбления расового характера.

17 апреля Пак пришел в Пресненский суд для дачи показаний. Потерпевший подчеркнул, что в кафе было много посетителей. Через некоторое время Пак, согласно показаниям, услышал выкрики: "Gangnam Style!" Сначала он не обращал на них внимания, потому что думал, что это не в его адрес. Убедившись, что реплики адресованы ему, Пак сделал компании замечание, после чего к нему подошли братья Кокорины. Младший из них стал нецензурно ругаться, а старший ударил чиновника стулом, целясь в голову. По словам Пака, "избиение" происходило под крики: "Езжай в свой Китай!", "Мы тебя убьем!". Медики диагностировали у Пака черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы конечностей.

В этот же день Кокорин и Мамаев напали на водителя Mercedes-Benz у гостиницы "Пекин".

По делу будут допрошены 45 свидетелей. Защита считает, что в материалах дела содержится множество ошибок, а в обвинительное заключение попала только часть свидетелей, заявленных адвокатами.

Кокорину и Мамаеву предъявлены обвинения по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "Хулиганство", максимальный срок наказания по которым составляет два года и семь лет соответственно.