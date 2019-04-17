Пак опроверг слова подсудимых о попытке примириться после драки

Денис Пак заявил, что во время потасовки с братьями Кокориными он опасался за свою жизнь. 17 апреля он дает показания в Пресненском суде.

По делу футболистов глава департамента Минпромторга является потерпевшим. Он также рассказал, что "избиение" происходило под крики "езжай в свой Китай", "мы тебя убьем".

Пак добавил, что никакого примирения между ним и братьями Кокориными, о чем писали в СМИ, не было.

Ранее уже были допрошены некоторые из свидетелей по делу. Всего их больше 40 человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.