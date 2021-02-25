Суд продлил арест супруге рэпера Картрайта до конца апреля

17:03
Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
Смольнинский районный суд продлил срок содержания под стражей Марине Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга рэпера Энди Картрайта, до конца апреля. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
При этом адвокаты ходатайствовали о домашнем аресте или мере, не связанной с лишением свободы.
Следствие полагает, что убийство рэпера, расчлененное тело которого обнаружили летом в квартире в Санкт-Петербурге, было заранее спланировано.
Согласно информации СК, Кохал убила супруга во время конфликта, который возник на фоне личной неприязни. Чтобы скрыть преступление, она расчленила тело мужа.
Незадолго до убийства обвиняемая приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ей для совершения преступления, отметили следователи.
Сама Кохал говорила, что мужчина скончался от передозировки наркотиков. Женщина не признала вину.
СК опубликовал видео следственного эксперимента с женой рэпера Картрайта
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