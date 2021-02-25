Суд продлил арест супруге рэпера Картрайта до конца апреля

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Смольнинский районный суд продлил срок содержания под стражей Марине Кохал, обвиняемой в убийстве своего супруга рэпера Энди Картрайта, до конца апреля. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

При этом адвокаты ходатайствовали о домашнем аресте или мере, не связанной с лишением свободы.

Следствие полагает, что убийство рэпера, расчлененное тело которого обнаружили летом в квартире в Санкт-Петербурге, было заранее спланировано.

Согласно информации СК, Кохал убила супруга во время конфликта, который возник на фоне личной неприязни. Чтобы скрыть преступление, она расчленила тело мужа.

Незадолго до убийства обвиняемая приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ей для совершения преступления, отметили следователи.

Сама Кохал говорила, что мужчина скончался от передозировки наркотиков. Женщина не признала вину.

