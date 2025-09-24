Экс-замглавы Росреестра по Петербургу Авакян сбежал из суда

Фото: телеграм-канал SHOT

Бывший замруководителя управления Росреестра по Санкт-Петербургу Борис Авакян сбежал из здания Кронштадтского районного суда. Об этом сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

"Прокуратура ходатайствовала о заключении его под стражу. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения, в это время Авакян покинул задание суда и скрылся", – рассказала Лебедева, которую цитирует РИА Новости.

Бывшего чиновника объявили в розыск. По информации телеграм-канала SHOT, Авакян мог укрыться в здании консульства Армении на Большом проспекте Васильевского острова. При этом полицейские не могут проникнуть в ведомство, поскольку оно обладает статусом экстерриториальности.

В суде рассматривалось дело Авакяна об уклонении от уплаты таможенных платежей. В августе оно было приостановлено, так как тот заключил контракт с Минобороны. Однако в сентябре стало известно, что контракт был расторгнут из-за уклонения Авакяна от убытия на СВО, в связи с чем в суд поступило ходатайство о возобновлении дела.

