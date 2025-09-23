Бывший глава Иванова незаконно выписал себе премии на 3 млн руб

Фото: vk.com/sharypov_vladimir

Бывший глава города Иваново Владимир Шарыпов незаконно выписал себе премии на сумму более 3 миллионов рублей, сообщила региональная прокуратура.

Ведомство провело проверку исполнения законодательства об общих принципах организации местного самоуправления и установило, что Шарыпов в период с 2016 по 2024 год единолично принимал решения о начислении себе дополнительных стимулирующих выплат.

"В нарушение закона, несмотря на наличие в данной ситуации личной заинтересованности, мер к урегулированию конфликта интересов должностным лицом не принято", – говорится в сообщении.

В связи с этим прокурор Ивановской области обратился в суд с иском о взыскании с Шарыпова необоснованного обогащения в пользу муниципального образования. Суд исковое заявление удовлетворил, решение вступило в законную силу. Фактическое исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.

Ранее бывший гендиректор Калининградского морского торгового порта выплатил своим сотрудникам, которые являлись его родственниками, зарплаты и премии на 23 миллиона рублей, зная, что те фактически не осуществляли трудовую деятельность.

Он также выписал себе необоснованные премии на 5,8 миллиона рублей. Мужчину обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и растрате в особо крупном размере.