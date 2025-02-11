В Калининграде экс-директор порта выплатил фиктивные зарплаты на 23 млн рублей

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Суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего генерального директора Калининградского морского торгового порта, который выплатил своим родственникам зарплаты и премии на 23 миллиона рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале Калининградского областного суда.

Экс-гендиректор порта с сентября 2023 по март 2024 года выплачивал сотрудникам предприятия, являющимся его родственниками, зарплаты и премии, зная, что они фактически не осуществляют трудовую деятельность. Ущерб организации составил 23 326 921 рубль, уточняется в сообщении.

Кроме того, бывший глава предприятия выписал себе необоснованные премии на сумму 5 844 244 рубля. Мужчину обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и растрате в особо крупном размере. Судебное заседание по этому делу назначено на 14 февраля.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий на вице-губернатора Ростовской области и главу регионального Минфина Лилию Федотову. В 2020 году женщина решила привлечь для нужд региона кредиты в размере 12 миллиардов рублей по ставкам свыше 6% годовых. Действия были реализованы в нарушение требований долговой политики Ростовской области.

В конце января следователи предъявили обвинение экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому по делу о взятке. В нем фигурирует бизнесмен по фамилии Мкртчян, который был участником программы сбора и утилизации мусора.