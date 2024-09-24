Экс-финансист Магомедова осужден на 16,5 года колонии за участие в ОПС

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Пресненский суд Москвы вынес приговор экс-финансисту группы "Сумма" Александру Кабанову и топ-менеджеру компании "Глобалэлектросервис" Хачиму Эристову, признав их виновными в участии в преступном сообществе, созданном братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми, и мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

Так, Кабанова приговорили к 16,5 года колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 1,5 миллиона рублей, а Эристову назначили 16 лет колонии строгого режима со штрафом 1,3 миллиона рублей. Их взяли под стражу в зале суда.

Кроме того, суд принял решение ограничить Кабанову и Эристову свободу после отбытия наказания сроком на два года и сохранить обеспечительные меры, наложенные на их имущество во время предварительного следствия для обеспечения выплаты по гражданскому иску.

При этом прокуратура требовала для Кабанова 17 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, а для Эристова – 17 лет.

В основу дела легли контракты, подписанные в 2010–2011 годах ФСК ЕЭС и ОАО "Глобалэлектросервис" на поставку оборудования при строительстве трех подстанций: "Василеостровская" в Санкт-Петербурге, "Майя" в Якутии и "Эльгауголь" в Новосибирской области. Соглашения были связаны с поставками трансформаторов и распределительных систем и агрегатов.

По версии следствия, за счет завышения стоимости продукции Кабанов и Эристов причинили ФСК ЕЭС ущерб в размере 660 миллионов рублей. В общем сумма ущерба достигает 850 миллионов рублей.

Ранее Кунцевский суд Москвы приговорил к 14 годам колонии строгого режима Андрея Молокоедова, которого считают научным руководителем частной военной компании (ЧВК) "Единые народные общинные товарищества" (ЕНОТ). Столичный суд признал Молокоедова виновным по статьям "Создание преступного сообщества", "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью" и "Вымогательство".

