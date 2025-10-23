Француза-велосипедиста Сехили освободили в зале суда в Приморье

Фото: depositphotos/belchonock

Пограничный районный суд в Приморье освободил из-под стражи французского велосипедиста Софиана Сехили, признанного виновным в незаконном пересечении госграницы РФ, сообщает РИА Новости.

Сехили также назначили штраф в 50 тысяч рублей, однако его освободили от уплаты с учетом времени содержания под стражей.

Француза задержали во Владивостоке 6 сентября. По данным СМИ, велосипедист дважды пытался пересечь границу через контрольные пункты, которые находятся в 200 километрах друг от друга.

Целью поездки было установление мирового рекорда по пересечению Евразии на велосипеде, маршрут пролегал из Лиссабона во Владивосток.

В результате было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы России. 15 октября оно было передано в Пограничный районный суд.

