15 октября, 05:36

Происшествия

Дело французского велосипедиста о незаконном пересечении границы РФ поступило в суд

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/sofianeshl

Уголовное дело французского велосипедиста Софиана Сехили, обвиняемого в незаконном пересечении границы России, поступило в Пограничный районный суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу объединенных судов Приморья.

Материалы дела Сехили были переданы судье для решения вопроса о принятии к производству. В данный момент француз находится в изоляторе.

Сехили был задержан во Владивостоке 6 сентября. Изначально о задержании мужчины на границе между Китаем и Россией написала газета Le Monde. По данным издания, француз дважды пытался пересечь границу через контрольные пункты, которые находятся в 200 километрах друг от друга.

Целью поездки Сехили было установление мирового рекорда по пересечению Евразии на велосипеде. Маршрут велосипедиста пролегал из Лиссабона во Владивосток.

