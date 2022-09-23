Присяжные признали экс-сенатора Арашукова и его отца виновными в убийствах

18:00
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Коллегия присяжных заседателей Мосгорсуда признала экс-сенатора Рауфа Арашукова виновным в организации двух убийств по заказу своего отца. Об этом сообщает ТАСС.
Как следует из вердикта, который зачитала старшина коллегии заседателей, присяжные ответили утвердительно на вопросы о виновности бывшего парламентария в убийствах председателя молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Также они подтвердили, что причастность Рауля Арашукова к указанным преступлениям была доказана.
Кроме того, Рауль Арашуков признан виновным в хищении газа у структур "Газпрома" на юге России на сумму более 4,4 миллиарда рублей. Согласно предъявленным обвинениям, отцу и сыну при худшем для них варианте грозят пожизненные сроки, однако окончательно мера наказания будет избрана судом позже.
Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации в январе 2019 года. Его обвинили в организации убийств зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова.
Что касается Рауля Арашукова, его заподозрили в причастности к хищению природного газа "Газпрома". Тогда речь шла об ущербе в размере 30 миллиардов рублей.
Рауля Арашукова подозревают в хищении более 700 млн рублей
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