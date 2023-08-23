СК просит суд арестовать двоих организаторов диггерских экскурсий в Москве

Фото: Следственный комитет РФ

В Замоскворецкий районный суд Москвы поступило ходатайство следствия с требованием арестовать диггера Никиту Дубаса и гендиректора ООО "Спутник" Александра Кима, которые считаются организаторами нелегальной экскурсии вдоль русла подземной реки Неглинки в центре Москвы, сообщает ТАСС.

Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

В числе фигурантов уголовного дела также генеральный директор ООО "Авангард" Александр Лазовский, который находится в розыске. По имеющимся данным, 21 августа он покинул Россию и вылетел в ОАЭ.

Фигуранты вину не признали. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении 31-летнего Дубаса и 35-летнего Кима меры пресечения. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре Москвы.

Тела 40-летнего мужчины и девочки, предположительно, участников экскурсии по коллекторам Москвы, обнаружили в Москве-реке утром 21 августа. Они пропали после сильного ливня. Всего в экскурсионной группе были восемь человек, тела последних из них были найдены 22 августа.

По факту произошедшего следствие завело уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В рамках дела обвинение предъявили одному из организаторов экскурсии Никите Дубасу, а в Санкт-Петербурге задержали Александра Кима, гендиректора компании "Спутник", которая продавала и предоставляла соответствующие услуги.

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