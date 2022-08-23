Второго участника нападения на врачей в Балашихе арестовали в Москве

12:13
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Суд арестовал второго участника нападения на врачей, которое произошло в больнице подмосковной Балашихи. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Московской области.
С учетом позиции прокуратуры 34-летнему мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 17 октября 2022 года, говорится в сообщении.
Накануне начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что сотрудники полиции задержали другого участника нападения. 35-летнего мужчину удалось поймать в Армавире Краснодарского края. Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
Нападение на заведующего отделением и двух врачей больницы на шоссе Энтузиастов произошло 16 августа. По данным СК, двое мужчин избили медперсонал руками и ногами. В ходе нападения мужчины угрожали сотрудникам убийством.
Источник ТАСС отмечал, что причиной нападения могла стать смерть родственника одного из арестованных.
"Московский патруль": в МО задержан участник нападения на врачей в Балашихе
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