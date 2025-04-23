ТАСС: суд продлил срок ареста подорвавшему авто в Москве Серебрякову

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"/(Евгений Серебряков внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Суд продлил арест Евгению Серебрякову (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который обвиняется в подрыве автомобиля с военнослужащим на севере Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Таким образом, Серебряков пробудет под стражей до 24 июля 2025 года.

Машина Toyota Land Cruiser взорвалась на парковке на севере Москвы 24 июля 2024 года. В результате случившегося травмы получили мужчина и женщина.

Следствие приступило к расследованию уголовного дела о покушении на убийство и незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Суд отправил Серебрякова под стражу. При этом мужчина частично признал свою вину.