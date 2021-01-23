Суд арестовал двух подозреваемых по делу о пожаре в доме престарелых в Харькове

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Киевский районный суд Харькова арестовал на 60 суток двух подозреваемых по делу о пожаре в доме престарелых, в результате которого погибли 15 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления полиции в Харьковской области.

"45-летнему арендатору пансионата и его 43-летней жене, которая руководила учреждением, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", – говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурантам предъявили обвинение по статье "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности", которая предусматривает санкцию в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

21 января в Харькове произошел пожар в доме престарелых. Погибли 15 человек, инцидент произошел на улице Нижней Гиевской. В качестве предварительной причины называют неосторожное обращение с электронагревательными приборами.