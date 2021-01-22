Власти Харькова сообщили о состоянии пострадавших при пожаре в доме престарелых

Фото: dsns.gov.ua

Власти Харькова рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в доме престарелых.

Как сообщает RT, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Его положили в ожоговое отделение. Власти сообщили, что пациент был после инсульта, и он плохо ходит. Он получил 20% ожогов тела.

Отмечается, что он находится в сознании и разговаривает с врачами. Другого пострадавшего доставили в токсикологическое отделение. В пятницу его перевели в хоспис, поскольку угрозу отравления газом сняли.

Еще трое пациентов находятся в хосписе, их состояние оценивается как удовлетворительное.

21 января произошел пожар в доме престарелых. Погибли 15 человек, инцидент произошел на улице Нижней Гиевской. В качестве предварительной причины называют неосторожное обращение с электронагревательными приборами.