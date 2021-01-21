Названа предварительная причина пожара в Харькове

Фото: dsns.gov.ua

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту пожара в доме престарелых в Харькове, который унес жизни 15 человек. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

"В огне погибли, по данным на эту минуту, 15 человек. 11 человек пострадали… Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Харьковской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей", – написала Венедиктова.

По данным Госслужбы Украины по ЧС, в настоящее время пожар полностью ликвидирован.

"В 16:14 (17:14 мск) пожар был локализован на площади 100 квадратных метров. В 16:53 (17:53 мск) – ликвидирован", – сообщается на сайте ведомства.

Возгорание произошло в здании на улице Нижней Гиевской. Огонь охватил двухэтажное строение.