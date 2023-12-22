Суд США вновь рассмотрит иск изображенного на обложке альбома Nirvana Элдена

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Апелляционный суд Соединенных Штатов снова рассмотрит иск 32-летнего художника из Лос-Анджелеса Спенсера Элдена. Его детская обнаженная фотография размещена на обложке альбома Nevermind рок-группы Nirvana, передает The Guardian.

Издание пишет, что девятый окружной апелляционный суд Америки отменил решение суда низшей инстанции о том, что Элден слишком долго ждал, чтобы подать иск против музыкальной группы. Адвокат Nirvana Берт Дейкслер заявил, что это не меняет их точки зрения на ситуацию.

Адвокат художника Роберт Льюис, в свою очередь, сказал, что его клиент "доволен решением и с нетерпением ждет возможности предстать перед судом".

Первый иск против рок-группы Элден подал летом 2021 года. Тогда он утверждал, что фотография на обложке альбома нарушает федеральное уголовное законодательство о детской порнографии. Художник потребовал с живых участников коллектива Дэйва Грола и Криста Новоселича по 150 тысяч долларов.

Предпоследний иск мужчина подал в январе прошлого года. Юристы там оставили претензии истца в использовании его как объекта детской порнографии, а обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации убрали.

Спустя девять месяцев, в сентябре 2022 года, стало известно, что суд не принял повторный иск от Элдена, и Nirvana выиграла суд по делу об обложке. Однако художник вновь обжаловал отказ суда в компенсации. Адвокаты Элдена тогда заявили, что судебная инстанция неправильно толкует закон, который ограничивает сроки для подобных обращений от несовершеннолетних.

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