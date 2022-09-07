Американец с обложки альбома Nirvana обжаловал отказ в компенсации

Фото: youtube.com/Franklin Ellesmere

Американец Спенсер Элден, появившийся в возрасте четырех месяцев на обложке альбома Nevermind группы Nirvana, обжаловал отказ суда в компенсации, сообщает СBS News.

На прошлой неделе Федеральный суд Лос-Анджелеса отклонил иск Элдена, который уже не в первый раз обвиняет группу в распространении детской порнографии. Суд указал, что иск был подан в суд спустя более 10 лет после того, как Элден узнал об обложке.

Адвокаты мужчины утверждают, что суд, отказав в компенсации, неверно толкует закон, ограничивающий сроки для подобных обращений от несовершеннолетних.

"Элден продолжит оставаться жертвой до тех пор, пока обложка с его изображением распространяется", – цитирует телеканал адвоката Элдена.

Свой первый иск против группы Элден подал еще в августе 2021 года. Он утверждал, что фотография на обложке нарушает федеральное уголовное законодательство о детской порнографии. Мужчина потребовал с живых участников группы Nirvana Дэйва Грола и Криста Новоселича по 150 тысяч долларов.

Предпоследний иск Элден подал в январе текущего года. В заявлении юристы убрали обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. В иске оставили только претензии в использовании мужчины как объекта детской порнографии.