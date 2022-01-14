Американец с обложки альбома Nirvana подал повторный иск на группу

15:40
Фото: facebook.com/spencer.elden.1
Американец Спенсер Элден, появившийся в возрасте четырех месяцев на обложке альбома Nevermind группы Nirvana, подал повторный иск против музыкантов. Об этом сообщает портал Deadline.
В новом иске юристы удалили обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, оставив претензии в использовании их подзащитного как объекта детской порнографии.
Ответчиками по-прежнему выступают участники группы, фотограф, а также компания Universal Music Group. От каждого ответчика Элден требует компенсацию в размере 150 тысяч долларов плюс судебные издержки.
Судебные разбирательства начались в августе 2021 года. Однако в начале января этого года исковое заявление отклонили из-за пропущенного срока подачи, но суд разрешил повторно подать жалобу с изменениями.
Альбом Nevermind вышел в 1991 году. На его обложке изображен обнаженный младенец, плывущий под водой к долларовой банкноте на рыболовном крючке.
Спенсер Элден полагает, что ответчики умышленно создали и распространили материалы с детской порнографией. Он отметил, что музыканты также не приняли никаких мер для его защиты, предотвращения его сексуальной эксплуатации и продажи изображения.
Кроме того, родители Элдена не подписывали разрешение на использование фотографии своего сына. Самому Элдену не отчисляли никаких выплат, помимо 200 долларов, которые его родители получили в день съемки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: