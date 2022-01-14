Американец с обложки альбома Nirvana подал повторный иск на группу

Фото: facebook.com/spencer.elden.1

Американец Спенсер Элден, появившийся в возрасте четырех месяцев на обложке альбома Nevermind группы Nirvana, подал повторный иск против музыкантов. Об этом сообщает портал Deadline.

В новом иске юристы удалили обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, оставив претензии в использовании их подзащитного как объекта детской порнографии.

Ответчиками по-прежнему выступают участники группы, фотограф, а также компания Universal Music Group. От каждого ответчика Элден требует компенсацию в размере 150 тысяч долларов плюс судебные издержки.

Судебные разбирательства начались в августе 2021 года. Однако в начале января этого года исковое заявление отклонили из-за пропущенного срока подачи, но суд разрешил повторно подать жалобу с изменениями.

Альбом Nevermind вышел в 1991 году. На его обложке изображен обнаженный младенец, плывущий под водой к долларовой банкноте на рыболовном крючке.

Спенсер Элден полагает, что ответчики умышленно создали и распространили материалы с детской порнографией. Он отметил, что музыканты также не приняли никаких мер для его защиты, предотвращения его сексуальной эксплуатации и продажи изображения.

Кроме того, родители Элдена не подписывали разрешение на использование фотографии своего сына. Самому Элдену не отчисляли никаких выплат, помимо 200 долларов, которые его родители получили в день съемки.