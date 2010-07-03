Суд объяснил причину отмены приговора водителю автобуса, въехавшего в переход в Москве

18:32
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Мосгорсуд объяснил, почему отменил приговор Виктору Тихонову, совершившему ДТП на автобусе у станции метро "Славянский бульвар", в результате чего погибли четыре человека.
"Основанием для отмены послужило то, что судом первой инстанции не были рассмотрены и оценены доводы стороны защиты подсудимого об имевшихся, по их мнению, неисправностях автотранспортного средства", – рассказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова, передает Агентство "Москва".
22 октября Мосгорсуд отменил приговор по делу. Тихонову дали четыре года колонии общего режима, а теперь переведут из СИЗО под домашний арест.
Дело вернули на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Независимый автоэксперт Андрей Русинов подчеркнул, что автотехническую экспертизу провели некорректно.
Защита считает, что причиной происшествия стало неконтролируемое увеличение оборотов двигателя. Адвокат Равиль Саберов утверждал, что сбой мог возникнуть из-за избытка масла, которое попало в рабочую зону двигателя.
Суд отменил приговор въехавшему в переход у "Славянского бульвара" водителю автобуса
Авария произошла в декабре 2017 года. Водитель автобуса ЛиАЗ, находясь на остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте, выехал на тротуар, а затем продолжил движение в подземном переходе у станции подземки. Жертвами стали четыре человека, еще двое получили тяжелые травмы, всего пострадали 11 человек.
По сведениям следствия, все случилось из-за "преступной небрежности" водителя, который "потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства" и по ошибке нажал на газ.
Водитель вину не признал. Он заявил, что не нарушал ПДД.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: