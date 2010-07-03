Суд объяснил причину отмены приговора водителю автобуса, въехавшего в переход в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Мосгорсуд объяснил, почему отменил приговор Виктору Тихонову, совершившему ДТП на автобусе у станции метро "Славянский бульвар", в результате чего погибли четыре человека.

"Основанием для отмены послужило то, что судом первой инстанции не были рассмотрены и оценены доводы стороны защиты подсудимого об имевшихся, по их мнению, неисправностях автотранспортного средства", – рассказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова, передает Агентство "Москва".

22 октября Мосгорсуд отменил приговор по делу. Тихонову дали четыре года колонии общего режима, а теперь переведут из СИЗО под домашний арест.

Дело вернули на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Независимый автоэксперт Андрей Русинов подчеркнул, что автотехническую экспертизу провели некорректно.

Защита считает, что причиной происшествия стало неконтролируемое увеличение оборотов двигателя. Адвокат Равиль Саберов утверждал, что сбой мог возникнуть из-за избытка масла, которое попало в рабочую зону двигателя.

Суд отменил приговор въехавшему в переход у "Славянского бульвара" водителю автобуса

Авария произошла в декабре 2017 года. Водитель автобуса ЛиАЗ, находясь на остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте, выехал на тротуар, а затем продолжил движение в подземном переходе у станции подземки. Жертвами стали четыре человека, еще двое получили тяжелые травмы, всего пострадали 11 человек.

По сведениям следствия, все случилось из-за "преступной небрежности" водителя, который "потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства" и по ошибке нажал на газ.

Водитель вину не признал. Он заявил, что не нарушал ПДД.