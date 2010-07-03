15:45
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Мосгорсуд отменил приговор по уголовному делу водителя автобуса Виктора Тихонова, виновного в ДТП у станции метро "Славянский бульвар" с четырьмя жертвами. Об этом сообщает Агентство "Москва".
В прошлом году ему дали четыре года колонии общего режима. Дело вернули на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Решением суда Тихонова переведут из СИЗО под домашний арест.
В апелляционном суде в качестве свидетеля стороны защиты допросили независимого автоэксперта Андрея Русинова. По его мнению, автотехническую экспертизу провели некорректно, сделав лишь компьютерную диагностику двигателя автобуса.
Однако обязательно нужна разборка двигателя, подчеркнул автоэксперт. Без этого нельзя выяснить, исправен двигатель или нет.
Защита считает, что причиной происшествия стало неконтролируемое увеличение оборотов двигателя. Адвокат Равиль Саберов утверждал, что сбой мог возникнуть из-за избытка масла, которое попало в рабочую зону двигателя.
Сам Тихонов просил суд объективно отнестись ко всем обстоятельствам дела и вынести справедливое решение. "У меня трудовой стаж водителя автобуса 34 года. Я очень сожалею о случившемся, но я просто не смог остановить автобус, даже со всем своим стажем, просто не смог", – заключил он.
Суд отменил приговор въехавшему в переход у "Славянского бульвара" водителю автобуса
ДТП произошло в декабре 2017 года. Водитель автобуса ЛиАЗ, находясь на остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте, выехал на тротуар, а затем продолжил движение в подземном переходе у станции подземки. Погибли четыре человека, еще двое получили тяжелые травмы, всего пострадали 11 человек.
По данным следствия, люди пострадали из-за "преступной небрежности" водителя, который "потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства" и по ошибке нажал на газ.
Водитель вину не признал. Он отметил, что не нарушал правила дорожного движения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: