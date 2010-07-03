Суд отменил приговор въехавшему в переход у "Славянского бульвара" водителю автобуса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Мосгорсуд отменил приговор по уголовному делу водителя автобуса Виктора Тихонова, виновного в ДТП у станции метро "Славянский бульвар" с четырьмя жертвами. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В прошлом году ему дали четыре года колонии общего режима. Дело вернули на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Решением суда Тихонова переведут из СИЗО под домашний арест.

В апелляционном суде в качестве свидетеля стороны защиты допросили независимого автоэксперта Андрея Русинова. По его мнению, автотехническую экспертизу провели некорректно, сделав лишь компьютерную диагностику двигателя автобуса.

Однако обязательно нужна разборка двигателя, подчеркнул автоэксперт. Без этого нельзя выяснить, исправен двигатель или нет.

Защита считает, что причиной происшествия стало неконтролируемое увеличение оборотов двигателя. Адвокат Равиль Саберов утверждал, что сбой мог возникнуть из-за избытка масла, которое попало в рабочую зону двигателя.

Сам Тихонов просил суд объективно отнестись ко всем обстоятельствам дела и вынести справедливое решение. "У меня трудовой стаж водителя автобуса 34 года. Я очень сожалею о случившемся, но я просто не смог остановить автобус, даже со всем своим стажем, просто не смог", – заключил он.

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ДТП произошло в декабре 2017 года. Водитель автобуса ЛиАЗ, находясь на остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте, выехал на тротуар, а затем продолжил движение в подземном переходе у станции подземки. Погибли четыре человека, еще двое получили тяжелые травмы, всего пострадали 11 человек.

По данным следствия, люди пострадали из-за "преступной небрежности" водителя, который "потерял контроль за дорожной обстановкой и движением транспортного средства" и по ошибке нажал на газ.

Водитель вину не признал. Он отметил, что не нарушал правила дорожного движения.