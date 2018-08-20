Водитель, въехавший в переход в Москве, рассказал подробности ДТП

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Водитель автобуса, который въехал в пешеходный переход у станции метро "Славянский бульвар" в декабре 2017 года, рассказал в Дорогомиловском суде о подробностях ДТП. По словам Виктора Тихомирова, авария произошла из-за неисправности транспорта, передает ТАСС.

"Перед ДТП, когда я снял автобус с ручного тормоза, он резко начал набирать обороты, и тогда я надавил на педаль тормоза, надавил всем весом, держась за руль, а левой рукой старался поставить на ручной тормоз, но автобус никак не останавливался. В этот момент я решил направить транспорт в дальнюю стенку пешеходного перехода, но левое колесо соскочило на ступеньку спуска в переход, автобус резко развернуло влево и он пошел вниз. Я ударился головой и упал на пол без сознания, – рассказал Тихонов.

Также в зале суда водитель подчеркнул, что не нарушал правила дорожного движения, а авария произошла из-за неисправного технического состояния автобуса.

"Я не признаю вину, потому что до последнего не терял контроль над управлением автобуса и не путал педали газа и тормоза. Помимо этого, моторное масло было залито выше требуемого уровня. Это оказало большое давление на двигатель", – отметил Тихонов.

По его словам, результаты экспериментов не соответствуют дорожной обстановке в день аварии, а данные с компьютера о техническом состоянии автобуса были удалены во время проверки.

"На видеозаписи от 11 января видно, что испытания автобуса проводят на площадке, покрытой снегом, а в день самого ДТП на дороге была слякоть", – отметил подсудимый и подчеркнул, что за 12 дней до ДТП он прошел переаттестацию и был водителем-наставником для стажеров более 10 лет.

Суд поместил водителя под домашний арест до 27 декабря. Дорогомиловский суд приступил 19 июля к рассмотрению уголовного дела по существу. Он приобщил также к материалам дела исковое заявление потерпевшей стороны к подсудимому о возмещении причиненного морального вреда и допустил в качестве третьего лица для рассмотрения гражданского иска ГУП МО "Мострансавто".

В 2017 году 25 декабря водитель автобуса на остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте выехал на тротуар и протаранил подземный пешеходный переход у станции метро "Славянский бульвар". Четверо пешеходов, среди которых был один ребенок, погибли, 11 человек пострадали.

Водитель обвиняется в совершении преступления за нарушение ПДД, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц.