СК потребовал арестовать водителя автобуса, въехавшего в переход

12 января, 14:44
Фото: ТАСС/Маихал Почуев
Следственный комитет России просит арестовать водителя автобуса, который въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" 25 декабря 2017 года.
"В Басманный суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Виктора Тихонова в виде заключения под стражу", – цитирует Агентство "Москва" сообщение представителей суда.
Как отметила официальный представитель СК Светлана Петренко, автобус, ставший участником ДТП, находился в технически исправном состоянии. "Следствием были получены достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса. В связи с этим управлявший им водитель Виктор Тихонов задержан", – цитирует Петренко ТАСС. В связи с этим, добавили в СК, водителю предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, которое повлекло за собой смерть двух и более человек.
Крупное ДТП произошло днем 25 декабря неподалеку от станции метро "Славянский бульвар". Автобус въехал в подземный переход. В результате аварии четыре человека погибли, еще 11 пострадали.
Водитель заявил, что автобус внезапно начал самостоятельное движение, а тормоза перестали работать. Эксперты опровергают эту версию, они сообщили, что мужчина, вероятно, не задействовал ни одну из тормозных систем, не говоря о простой возможности торможения двигателем.
Сергей Собянин поручил выплатить компенсацию семьям погибших и пострадавших в аварии.
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