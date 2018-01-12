Водитель въехавшего в переход на "Славянском бульваре" автобуса не признал вину

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Водитель автобуса, въехавшего в переход на станции метро "Славянский бульвар", Виктор Тихонов в Басманном суде Москвы отказался признать свою вину.

Он сказал, что авария произошла по техническим причинам. Тихонов попросил направить его под домашний арест.

Прокурор заявил возражение на ходатайство следствия о заключении под стражу Тихонова. "Обстоятельства дела страшные, в них необходимо разбираться", – констатировал прокурор. Однако прокуратура считает преждевременным заключение Тихонова под стражу, поскольку он обвиняется в непредумышленном преступлении, имеет гражданство России и постоянное место жительство. Прокурор попросил назначить Тихонову домашний арест, сообщает ТАСС.

Следствие же полагает, что Тихонов скрывает истинные причины случившегося. Для установления всех обстоятельств произошедшего следствие считает необходимым заключить его под стражу, передает "Интерфакс".

Тихонову предъявили обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. По версии следствия, он допустил выезд автобуса на тротуар и не сделал ничего для его остановки.

ДТП произошло днем 25 декабря вблизи станции метро "Славянский бульвар". Автобус въехал в подземный переход, жертвами стали четыре человека, еще 11 пострадали.