Прокуратура попросила ужесточить наказание для экс-адвокатов Навального

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы" (Алексей Липцер и Вадим Кобзев внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Гособвинение потребовало ужесточить наказание экс-адвокатам политика Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) – Игорю Сергунину, Алексею Липцеру и Вадиму Кобзеву (все трое внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) по делу об участии в экстремистском сообществе. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Владимирского областного суда.

Прокурор призвал лишить Кобзева свободы на 5 лет и 8 месяцев, Липцера – на 5 лет и 6 месяцев, а Сергунина – на 5 лет и 2 месяца. Кроме того, гособвинение потребовало запретить им заниматься адвокатской деятельностью в течение 4 лет.

Суд арестовал Сергунина, Кобзева и Липцера в октябре 2023-го. В ноябре того же года экс-адвокаты Навального были внесены в список террористов и экстремистов.

В январе 2025 года суд Владимирской области признал всех троих виновными в участии в экстремистском сообществе. В результате Кобзева приговорили к 5,5 года лишения свободы, Липцера – к 5 годам, а Сергунина – к 3,5 года.

