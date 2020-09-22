Суд смягчил наказание участнику беспорядков в Москве Кириллу Жукову

Фото: ТАСС/Андрей Васильев
Второй кассационный суд общей юрисдикции смягчил приговор участнику несогласованной акции в Москве Кириллу Жукову, сообщает РИА Новости.
Три года колонии общего режима ему заменили на 2,5 года колонии-поселения.
В сентябре 2019 года Тверской суд столицы приговорил Жукова к трем годам колонии общего режима. Через месяц это решение вступило в силу после утверждения Мосгорсудом.
В апреле Мосгорсуд смягчил приговор Константину Котову, осужденному на 4 года колонии по статье о неоднократных нарушениях на митингах. Срок активисту сократили до 1,5 лет колонии.
По данным следствия, в августе 2019 года Котов участвовал в незаконном массовом мероприятии в центре Москвы, игнорируя требования правоохранителей. Его задержали. На активиста завели дело по статье "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".
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