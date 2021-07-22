Суд изъял в пользу государства имущество Арашуковых на 1,5 млрд руб

13:07
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Басманный суд Москвы обратил в доход государства имущество бывшего сенатора Совета Федерации Рауфа Арашукова и его семьи, которое оценивается примерно в 1,5 миллиарда рублей. Таким образом, был удовлетворен иск Генпрокуратуры РФ, сообщает ТАСС.
"Выслушав мнения сторон, суд принял решение удовлетворить в полном объеме иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества на сумму около 1,5 миллиарда рублей", – отметили в пресс-службе суда.
Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации в январе 2019 года. Его обвиняют в организации убийств зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова.
Что касается Рауля Арашукова, отца Рауфа, то его подозревают в причастности к хищению природного газа "Газпрома". Речь идет об ущербе в размере 30 миллиардов рублей.
Рауля Арашукова подозревают в хищении более 700 млн рублей
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