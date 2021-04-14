Суд арестовал более 90 автомобилей экс-сенатора Арашукова и его отца

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Суд арестовал свыше 90 автомобилей, фактическими владельцами которых следствие признало бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Об этом сообщает ТАСС.

"В ходе следствия установлено, что Раулю Арашукову и Рауфу Арашукову фактически принадлежит более 90 автомобилей, которые оформлены на третьих лиц или организации, например "Газпром межрегионгаз". Среди них есть автомобили Lexus, Toyota Land Cruiser, Mercedes, Bentley, автобусы ГАЗ и ПАЗ, Porche Cayenne, Hummer и прочие. На это имущество ранее был наложен арест в качестве обеспечительной меры, и сейчас мы требуем его продлить", – заявил представитель Генпрокуратуры Дмитрий Динев в ходе заседания Верховного суда по определению подсудности дела Арашуковых.

По словам Динева, некоторые из указанных автомобилей даже не имели госномеров.

Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации в январе 2019 года. Он является подозреваемым по делу об убийствах зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Что касается Рауля Арашукова, то его подозревают в причастности к хищению природного газа "Газпрома". Сообщается, что речь идет о сумме ущерба в размере 30 миллиардов рублей.

Также ранее сообщалось, что квартира в Петроградском районе Санкт-Петербурга, интерьер которой совпадает с обстановкой квартиры, показанной во время обысков по делу сенатора Рауфа Арашукова, была выставлена на продажу за 99 миллионов рублей.