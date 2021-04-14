Суд арестовал более 90 автомобилей экс-сенатора Арашукова и его отца

18:59
Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей
Суд арестовал свыше 90 автомобилей, фактическими владельцами которых следствие признало бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Об этом сообщает ТАСС.
"В ходе следствия установлено, что Раулю Арашукову и Рауфу Арашукову фактически принадлежит более 90 автомобилей, которые оформлены на третьих лиц или организации, например "Газпром межрегионгаз". Среди них есть автомобили Lexus, Toyota Land Cruiser, Mercedes, Bentley, автобусы ГАЗ и ПАЗ, Porche Cayenne, Hummer и прочие. На это имущество ранее был наложен арест в качестве обеспечительной меры, и сейчас мы требуем его продлить", – заявил представитель Генпрокуратуры Дмитрий Динев в ходе заседания Верховного суда по определению подсудности дела Арашуковых.
По словам Динева, некоторые из указанных автомобилей даже не имели госномеров.
Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации в январе 2019 года. Он является подозреваемым по делу об убийствах зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.
Что касается Рауля Арашукова, то его подозревают в причастности к хищению природного газа "Газпрома". Сообщается, что речь идет о сумме ущерба в размере 30 миллиардов рублей.
Также ранее сообщалось, что квартира в Петроградском районе Санкт-Петербурга, интерьер которой совпадает с обстановкой квартиры, показанной во время обысков по делу сенатора Рауфа Арашукова, была выставлена на продажу за 99 миллионов рублей.
Рауля Арашукова подозревают в хищении более 700 млн рублей
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