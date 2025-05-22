Кричавшая о ненависти к русским москвичка решила заключить контракт с МО РФ

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Москвичка Яна Джоган, кричавшая о ненависти к русским, хочет заключить контракт с Минобороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

В ноябре прошлого года в интернете появилась видеозапись, на кадрах которой женщина неадекватно и агрессивно вела себя на публике, нецензурно высказывалась в адрес русского народа и угрожала пневматическим пистолетом строителям, которые проводили ремонт в подъезде жилого дома.

Джоган задержали, также против нее возбудили уголовное дело. Спустя время суд оштрафовал ее на две тысячи рублей за публичную демонстрацию запрещенной символики в соцсети.

В феврале 2025 года суд приговорил девушку к двум годам лишения свободы по статье о хулиганстве. Отбытие наказания предусмотрено в колонии общего режима.