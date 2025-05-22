22 мая, 11:16Происшествия
Кричавшая о ненависти к русским москвичка решила заключить контракт с МО РФ
Фото: ТАСС/Софья Сандурская
Москвичка Яна Джоган, кричавшая о ненависти к русским, хочет заключить контракт с Минобороны РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
В ноябре прошлого года в интернете появилась видеозапись, на кадрах которой женщина неадекватно и агрессивно вела себя на публике, нецензурно высказывалась в адрес русского народа и угрожала пневматическим пистолетом строителям, которые проводили ремонт в подъезде жилого дома.
Джоган задержали, также против нее возбудили уголовное дело. Спустя время суд оштрафовал ее на две тысячи рублей за публичную демонстрацию запрещенной символики в соцсети.
В феврале 2025 года суд приговорил девушку к двум годам лишения свободы по статье о хулиганстве. Отбытие наказания предусмотрено в колонии общего режима.
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