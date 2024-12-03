Суд оштрафовал москвичку, оскорблявшую строителей по национальному признаку

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Кузьминский суд Москвы назначил штраф в размере двух тысяч рублей Яне Джоган по делу о пропаганде или публичной демонстрации нацистской символики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Ранее в Сети распространилась видеозапись, на которой можно было увидеть неадекватное поведение женщины. Она вела себя агрессивно, нецензурно высказываясь в адрес русского народа, а также угрожала пневматическим пистолетом строителям, производящим ремонтные работы в подъезде жилого дома.

Женщину задержали правоохранители, свою вину она отрицать не стала. В отношении нее завели уголовное дело о хулиганстве.

Затем суд арестовал женщину, оскорблявшую строителей, называя их "русней". Кроме того, в квартире у нее нашли пневматический пистолет.

