Заявлявшая о ненависти к русским москвичка получила два года лишения свободы

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд в Москве вынес приговор жительнице столицы Яне Джоган, оскорбившей рабочих по национальному признаку в ТиНАО и пригрозившей им игрушечным пистолетом. Она получила два года колонии, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Женщину осудили по статье о хулиганстве, которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Свой срок она будет отбывать в колонии общего режима.

В ноябре 2024 года в Сети появилось видео, на котором было запечатлено, как женщина неадекватно и агрессивно вела себя на публике, нецензурно высказываясь в адрес русских, а также угрожала пневматическим пистолетом строителям, производящим ремонтные работы в подъезде жилого дома.

Полиция задержала Джоган, в отношении нее возбудили уголовное дело. Позже суд арестовал женщину и оштрафовал ее на две тысячи рублей за публичное демонстрирование запрещенной символики в социальной сети.