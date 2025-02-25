Новости регионов: мужчина с ножом ограбил цветочный магазин в Твери

В Твери мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на цветочный магазин. Он украл дну розу стоимостью 250 рублей. Сначала мужчина попытался оплатить цветок картой, но средств не хватило. Тогда он достал перочинный нож, пригрозил продавщице и скрылся с места преступления. Грабителя задержали, теперь ему грозит уголовное дело за разбой.

В Амурской области произошло ДТП, которое стало вирусным в соцсетях. На трассе Чита – Хабаровск пьяный водитель фуры, перевозившей яйца, устроил аварию. Грузовик лег поперек дороги, и весь хрупкий груз оказался на трассе.

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