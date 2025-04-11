В Казахстане блогер получил срок за оскорбительную для русских песню

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Суд Наурызбайского района Алма-Аты приговорил к 5 годам ограничения свободы блогера-сатирика Темирлана Енсебека за публикацию в Сети нецензурной песни, оскорбляющей русских как этнос, под названием "Йоу, орыстар" ("Йоу, русские". – Прим. ред.). Об этом сообщили в пресс-службе городского суда Алма-Аты.

По данным инстанции, наказание не связано с лишением свободы. Блогеру присудили ограничения свободы с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься определенной деятельностью.

"Подобные действия направлены на подрыв межэтнического согласия и единства народа, являющихся одними из основополагающих принципов Республики Казахстан", – добавили в суде.

Енсебека задержали в Алма-Ате 17 января 2025 года. В отношении блогера заведено уголовное дело по статье "О разжигании социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни".

В свою очередь, департамент полиции Алма-Аты пояснял, что дело открыто не из-за сатирических публикаций, а за разжигание межнациональной розни. Следствие установило, что Енсебек не является автором песни. В настоящее время правоохранители ищут автора текста.

В январе текущего года блогера Дану Орманбаеву, оскорбившую проживающую в Казахстане россиянку, объявили в международный розыск в рамках уголовного дела о разжигании межнациональной розни. Заочно суд приговорил женщину к содержанию под стражей. По данным СМИ, блогер находится за границей.

