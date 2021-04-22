Суд в Москве вынес приговор лидеру банды "Кузинские", убившей восьмерых человек

20:50
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Коптевский районный суд Москвы вынес приговор лидеру преступной группировки, участники которой убили восьмерых человек. Об этом сообщает Агентство "Москва".
56-летний Андрей Кузнецов признан виновным по факту умышленного убийства четырех человек по предварительному сговору. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима.
По данным следствия, в 1993 году мужчина, руководивший предприятием по организации грузоперевозок, основал преступную группировку "Кузинские".
"С 1993 по 1999 год участниками банды под руководством Кузнецова в различных групповых сочетаниях с использованием огнестрельного оружия, имевшегося на вооружении банды, на территории Москвы и Читы были совершены убийства восьми человек. Все убийства совершались в целях устранения конкурентов в коммерческой и преступной среде", – пояснили в столичной прокуратуре.
Еще четверо участников банды были приговорены к сроку лишения свободы ранее. Дело Кузнецова рассматривалось отдельно в связи с его досудебным соглашением о сотрудничестве.
Ранее Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии экс-начальника отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России по делу о мошенничестве и получении взятки в размере 850 тысяч долларов.
Также суд обязал его выплатить потерпевшим бизнесменам 637 миллионов рублей.
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