Суд в Москве вынес приговор лидеру банды "Кузинские", убившей восьмерых человек

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Коптевский районный суд Москвы вынес приговор лидеру преступной группировки, участники которой убили восьмерых человек. Об этом сообщает Агентство "Москва".

56-летний Андрей Кузнецов признан виновным по факту умышленного убийства четырех человек по предварительному сговору. Его приговорили к 16 годам колонии строгого режима.

По данным следствия, в 1993 году мужчина, руководивший предприятием по организации грузоперевозок, основал преступную группировку "Кузинские".

"С 1993 по 1999 год участниками банды под руководством Кузнецова в различных групповых сочетаниях с использованием огнестрельного оружия, имевшегося на вооружении банды, на территории Москвы и Читы были совершены убийства восьми человек. Все убийства совершались в целях устранения конкурентов в коммерческой и преступной среде", – пояснили в столичной прокуратуре.

Еще четверо участников банды были приговорены к сроку лишения свободы ранее. Дело Кузнецова рассматривалось отдельно в связи с его досудебным соглашением о сотрудничестве.

Ранее Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии экс-начальника отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России по делу о мошенничестве и получении взятки в размере 850 тысяч долларов.

Также суд обязал его выплатить потерпевшим бизнесменам 637 миллионов рублей.